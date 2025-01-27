Следком: житель Славянска-на-Кубани обвиняется в двойном убийстве соседей бейсбольной битой и ножом

Из материалов дела следует, что в ночь на 3 февраля фигурант вернулся во двор супругов и ударил женщину по голове бейсбольной битой и камнем. Муж потерпевшей попытался остановить обвиняемого, но последний ударил его ножом в грудь, шею и живот, а потом тем же ножом ударил в лицо его жены, пояснили в СКР.