Следком: житель Славянска-на-Кубани обвиняется в двойном убийстве соседей бейсбольной битой и ножом

Как пояснили в ведомстве, он обвиняется в убийстве соседей.
В пресс-службе краевого Следкома уточнили, что вечером 2 февраля 2024 года фигурант гостил у супругов, проживающих на улице Садовой в Славянске-на-Кубани. Между ними произошел конфликт из-за оскорблений соседки в адрес обвиняемого и его матери, после чего мужчина ушел домой, обозначили в ведомстве.
Из материалов дела следует, что в ночь на 3 февраля фигурант вернулся во двор супругов и ударил женщину по голове бейсбольной битой и камнем. Муж потерпевшей попытался остановить обвиняемого, но последний ударил его ножом в грудь, шею и живот, а потом тем же ножом ударил в лицо его жены, пояснили в СКР.
Супруги скончались на месте индента от полученных повреждений. Брат хозяйки дома обнаружил утром погибших и обратился за помощью к фигуранту, который вызвал экстренные службы, подчеркнули в ведомстве. Правоохранители узнали, что обвиняемый не рассказал родственнику убитых о преступлении.
С периода расследования по настоящее время фигурант находится под стражей в СИЗО. Дело направлено на судебное рассмотрение.