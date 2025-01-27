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На железной дороге в 2024 году из-за неосторожности погибли 1 180 человек

Среди них 87 детей, отметили в РЖД.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. На железной дороге в 2024 году из-за собственной неосторожности травмы различной степени тяжести получили 1 677 человек, 1 180 из них погибли. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

«В 2024 году из-за собственной неосторожности травмы различной степени тяжести на железной дороге получили 1 677 человек, 1 180 из них погибли, в том числе 87 детей», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в 2024 году РЖД построили 23 пешеходных перехода и отремонтировали 396, также улучшили освещение на 5 тыс. платформ и на 1 400 переходах. Помимо этого отремонтировали 42 пешеходных моста и тоннеля и 48 пассажирских платформ, а также стали использовать на переходах интеллектуальную систему безопасности, оснащенную техническим зрением.

«Количество травм на железной дороге остается высоким. Чтобы избежать несчастных случаев, пешеходам нужно быть внимательными и соблюдать меры безопасности. Иначе все наши усилия не имеют смысла», — заключили в РЖД.

несчастный случай