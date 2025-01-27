На железной дороге в 2024 году из-за неосторожности погибли 1 180 человек

В компании отметили, что в 2024 году РЖД построили 23 пешеходных перехода и отремонтировали 396, также улучшили освещение на 5 тыс. платформ и на 1 400 переходах. Помимо этого отремонтировали 42 пешеходных моста и тоннеля и 48 пассажирских платформ, а также стали использовать на переходах интеллектуальную систему безопасности, оснащенную техническим зрением.