На железной дороге в 2024 году из-за неосторожности погибли 1 180 человек

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. На железной дороге в 2024 году из-за собственной неосторожности травмы различной степени тяжести получили 1 677 человек, 1 180 из них погибли. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.
«В 2024 году из-за собственной неосторожности травмы различной степени тяжести на железной дороге получили 1 677 человек, 1 180 из них погибли, в том числе 87 детей», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что в 2024 году РЖД построили 23 пешеходных перехода и отремонтировали 396, также улучшили освещение на 5 тыс. платформ и на 1 400 переходах. Помимо этого отремонтировали 42 пешеходных моста и тоннеля и 48 пассажирских платформ, а также стали использовать на переходах интеллектуальную систему безопасности, оснащенную техническим зрением.
«Количество травм на железной дороге остается высоким. Чтобы избежать несчастных случаев, пешеходам нужно быть внимательными и соблюдать меры безопасности. Иначе все наши усилия не имеют смысла», — заключили в РЖД.