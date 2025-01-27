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Житель Чечерска получил 5 лет, напав на милиционера, задержавшего его сестру

Жительница Чечерска устроила дебош в магазине, а ее брат напал на милиционера.

Источник: Комсомольская правда

В Чечерске судили местного жителя, напавшего на милиционера, рассказал телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент с нападением произошел осенью 2024-го. В тот день пьяный мужчина ударил сотрудника ГАИ головой в лицо. Мужчина набросился на правоохранителя, который задержал его сестру за дебош в магазине.

За совершение насилия в отношении правоохранителя фигуранта приговорили к пяти годам колонии особого режима.

Кроме того, осужденный должен возместить потерпевшему 200 белорусских рублей компенсации морального вреда, и выплатит госпошлину — 120 белрублей.

Еще милиция сказала о сроке в 30 дней для владельцев брошенных авто в Беларуси.

Также ГАИ ловила 17-летнего юношу на квадроцикле, взбудоражившего деревню под Минском.