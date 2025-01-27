В Алматы активизировались «инвестиционные мошенники» — полиция

АЛМАТЫ, 27 янв. — Sputnik. Об активизации «инвестиционных» мошенников предупредили в полиции жителей Алматы, сообщает Polisia.kz.
В департаменте напомнили о самых популярных видах интернет-мошенничества.
В полиции рассказали, что на информационных ресурсах и в социальных сетях размещаются объявления о якобы гарантированном вложении денег в прибыльные дела с обещанием высоких ежемесячных дивидендов и бонусов.
Обычно мошенники просят перечислить денежные средства на зарубежные или казахстанские банковские карты, а также с помощью электронных кошельков и других платежных систем.
Для убедительности и привлечения новых жертв на начальном этапе они выплачивают небольшие суммы. Как правило, первые выплаты производятся за счет вкладов новых жертв. После накопления значительной суммы мошенник прекращает выплаты.
Полицейские призвали граждан быть бдительными, осторожными и менее доверчивыми.