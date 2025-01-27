В Подмосковье задержали подростка, стрелявшего из пневматики по электричке

«По данным МВД, подросток и его 14-летний знакомый занимались зацепингом на железной дороге. Работники поездной бригады заметили их на станции Кратово. После того как молодые люди спрыгнули с поезда, один из них несколько раз выстрелил из пневматического пистолета по стеклам кабины машиниста», — написала Волк.
Подросток не только совершил правонарушение, но и стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, совершенном с применением оружия. Через несколько дней личности подростков были установлены, их доставили в отдел полиции. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).
Кроме того, полицейские составили административный протокол в отношении младшего нарушителя по ст. 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте), а его законным представителям, как и родителям второго подростка, вынесено предостережение за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних.