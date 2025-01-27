В Подмосковье задержали подростка, стрелявшего из пневматики по электричке

«По данным МВД, подросток и его 14-летний знакомый занимались зацепингом на железной дороге. Работники поездной бригады заметили их на станции Кратово. После того как молодые люди спрыгнули с поезда, один из них несколько раз выстрелил из пневматического пистолета по стеклам кабины машиниста», — написала Волк.