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В Подмосковье задержали подростка, стрелявшего из пневматики по электричке

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции задержали подростка, который выстрелил из пневматического пистолета по электропоезду на станции Кратово. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«По данным МВД, подросток и его 14-летний знакомый занимались зацепингом на железной дороге. Работники поездной бригады заметили их на станции Кратово. После того как молодые люди спрыгнули с поезда, один из них несколько раз выстрелил из пневматического пистолета по стеклам кабины машиниста», — написала Волк.

Подросток не только совершил правонарушение, но и стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, совершенном с применением оружия. Через несколько дней личности подростков были установлены, их доставили в отдел полиции. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).

Кроме того, полицейские составили административный протокол в отношении младшего нарушителя по ст. 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте), а его законным представителям, как и родителям второго подростка, вынесено предостережение за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних.