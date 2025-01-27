В Баку задержали объявленную в розыск экс-судью из Краснодара

«В аэропорту Баку задержана Елена Хахалева, бывшая судья из Краснодарского края. Об этом сообщено правоохранительным органам РФ как инициатору розыска», — сказал собеседник агентства.
Ранее о задержании Хахалевой сообщила газета «Коммерсантъ». Отмечалось, что решение об экстрадиции или отказе в ней, будут принимать суды, а затем и власти республики. По данным издания, экс-судья от добровольного возвращения в Россию отказалась, настаивая, что ее уголовное преследование являлось политическим.
По данным ФСБ, 8 декабря 2021 года Хахалева вылетела в Ереван и в Россию не возвращалась. По версии следствия, с 2016 по 2019 год она отсутствовала на рабочем месте 127 рабочих дней. При этом она обманывала сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, а позднее сама расписывалась в них. Всего она незаконно получила 1 195 000 рублей зарплаты. Она пыталась обжаловать в Верховном суде РФ решение Высшей квалификационной коллегии судей, которая согласилась возбудить в отношении нее уголовное дело. Позже она отказалась от жалобы.
Летом 2020 года Хахалева была лишена статуса судьи Краснодарского краевого суда за многочисленные прогулы. Скандал вокруг нее разгорелся после распространения летом 2017 года в интернете информации о пышной свадьбе ее дочери, где гостей якобы развлекали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Кроме того, в СМИ появился ряд публикаций о том, что диплом Хахалевой поддельный. Совет судей края и СК РФ проверили подлинность ее диплома и сведения о расходах на свадьбу и не нашли подтверждения этим фактам. Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. Она была председателем судебной коллегии по административным делам краевого суда. В ноябре 2018 года сообщалось, что Хахалева покинула этот пост. По официальным данным, указанным на сайте краевого суда, доход судьи за 2016 год составил 2,64 млн рублей.