55 ДТП произошло по вине пьяных водителей в Усольском районе в 2024

В Усолье-Сибирском и Усольском районе в прошлом 2024 году произошло 55 дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, в авариях погибли пять человек, пострадали еще 37.
В связи с этим 24 и 25 января 2025 прошли рейды. За эти два дня выявили 11 водителей, которые находились за рулем с признаками опьянения.
— Автомобилистов, уличенных в употреблении алкогольных напитков и запрещенных веществ, отстранили от управления, машины в это время отправили на специализированную стоянку, — уточнили в ведомстве.
Также на нарушителей составили административные материалы, им грозит штраф на сумму 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до двух лет.
С начала января 2025 в Усолье-Сибирском задержали более 40 пьяных водителей, помимо этого госавтоинспекторы выявили 12 фактов повторного управления авто в нетрезвом виде. За это предусмотрена уголовная ответственность.
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