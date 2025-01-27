55 ДТП произошло по вине пьяных водителей в Усольском районе в 2024

В Усолье-Сибирском и Усольском районе в прошлом 2024 году произошло 55 дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, в авариях погибли пять человек, пострадали еще 37.