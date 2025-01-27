В Лидском районе горел жилой дом, хозяин погиб

Ночью жительница деревни Паперня Лидского района сообщила спасателям, что на соседском подворье горит жилой дом. Пожарные расчеты немедленно направились на место ЧП.
К моменту прибытия работников МЧС деревянное строение горело изнутри, кровля обрушилась. Спасатели приступили к тушению пожара и поиску людей внутри строения. На полу в жилой комнате они обнаружили погибшим 65-летнего хозяина дома.
Около двадцати минут потребовалась бойцам МЧС, чтобы ликвидировать пожар. Огнем уничтожены кровля, имущество, повреждены перекрытие и стены.
Причина случившегося устанавливается, вероятнее всего, к трагедии привело неосторожное обращение с огнем при курении.