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В Лидском районе горел жилой дом, хозяин погиб

27 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе горел жилой дом, хозяин погиб в огне, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Ночью жительница деревни Паперня Лидского района сообщила спасателям, что на соседском подворье горит жилой дом. Пожарные расчеты немедленно направились на место ЧП.

К моменту прибытия работников МЧС деревянное строение горело изнутри, кровля обрушилась. Спасатели приступили к тушению пожара и поиску людей внутри строения. На полу в жилой комнате они обнаружили погибшим 65-летнего хозяина дома.

Около двадцати минут потребовалась бойцам МЧС, чтобы ликвидировать пожар. Огнем уничтожены кровля, имущество, повреждены перекрытие и стены.

Причина случившегося устанавливается, вероятнее всего, к трагедии привело неосторожное обращение с огнем при курении.

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