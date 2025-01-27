В Аланье загорелось многоэтажное здание с людьми внутри

«Пожар вспыхнул в одном из многоэтажных зданий в Аланье, он вызвал панику среди жителей. Пожарные бригады были направлены в здание, где находились рабочие, проводящие ремонт», — сообщил телеканал.
Позже телеканал телеканал CNN Türk сообщил, что пожар, вспыхнувших в девятиэтажном здании строящегося отеля в турецкой провинции Аланья продолжается 30 минут, пожарные пытаются спасти оставшихся там рабочих.
«Пожар вспыхнул в девятиэтажном здании строящегося отеля, он продолжается уже тридцать минут. На месте остались рабочие, пожарные пытаются их спасти», — говорится в сообщении телеканала.