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В Аланье загорелось многоэтажное здание с людьми внутри

АНКАРА, 27 янв — РИА Новости. Пожар вспыхнул в многоэтажном здании в турецкой провинции Аланья, на месте находились рабочие, сообщает телеканал A Haber.

«Пожар вспыхнул в одном из многоэтажных зданий в Аланье, он вызвал панику среди жителей. Пожарные бригады были направлены в здание, где находились рабочие, проводящие ремонт», — сообщил телеканал.

Позже телеканал телеканал CNN Türk сообщил, что пожар, вспыхнувших в девятиэтажном здании строящегося отеля в турецкой провинции Аланья продолжается 30 минут, пожарные пытаются спасти оставшихся там рабочих.

«Пожар вспыхнул в девятиэтажном здании строящегося отеля, он продолжается уже тридцать минут. На месте остались рабочие, пожарные пытаются их спасти», — говорится в сообщении телеканала.

пожары