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Шок: В Приднестровье парень убил возлюбленного матери, которая хотела развестись с отцом и уйти к нему

За убийство задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

В Слободзее 23-летний парень жестоко расправился с 35-летним избранником матери. В конце декабря молодой человек приехал с заработков домой на праздники. От друзей узнал, что полгода назад у матери появился возлюбленный и она хочет уйти от отца.

Желая помешать этому, около шести часов утра 18 января парень отправился в гости к маминому другу. Предварительно сильно выпил, с собой из дома взял кухонный нож.

Выяснять отношения начали в доме, продолжили на улице. В ходе ссоры вооружённый гость нанёс хозяину больше 30 ножевых ранений и перерезал горло. С места преступления отправился домой. Во дворе сжёг запачканную кровью одежду, в сарае спрятал орудие преступления.

Сотрудники милиции задержали подозреваемого спустя несколько часов. В содеянном он сознался. За убийство задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.