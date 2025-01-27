Шок: В Приднестровье парень убил возлюбленного матери, которая хотела развестись с отцом и уйти к нему

В Слободзее 23-летний парень жестоко расправился с 35-летним избранником матери. В конце декабря молодой человек приехал с заработков домой на праздники. От друзей узнал, что полгода назад у матери появился возлюбленный и она хочет уйти от отца.
Желая помешать этому, около шести часов утра 18 января парень отправился в гости к маминому другу. Предварительно сильно выпил, с собой из дома взял кухонный нож.
Выяснять отношения начали в доме, продолжили на улице. В ходе ссоры вооружённый гость нанёс хозяину больше 30 ножевых ранений и перерезал горло. С места преступления отправился домой. Во дворе сжёг запачканную кровью одежду, в сарае спрятал орудие преступления.
Сотрудники милиции задержали подозреваемого спустя несколько часов. В содеянном он сознался. За убийство задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.