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Учитель в Павлодаре воткнул своему ученику в спину шуруп

В Павлодаре учитель математики школы № 26 вызвал к доске ученика, и пока тот решал задачу, воткнул ребенку в спину шуруп. Об инциденте стало известно после того, как мальчик пожаловался на учителя своим родственникам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Слова мальчика подтвердили кадры камеры наблюдения, которая была установлена в классе. Сам преподаватель не смог ответить, зачем это сделал. Семья подростка написала заявление в полицию.

«Сотрудниками полиции по факту нанесения побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль в отношении заведомо несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Известно, что педагога уже уволили.