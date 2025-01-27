Учитель в Павлодаре воткнул своему ученику в спину шуруп

Слова мальчика подтвердили кадры камеры наблюдения, которая была установлена в классе. Сам преподаватель не смог ответить, зачем это сделал. Семья подростка написала заявление в полицию.
«Сотрудниками полиции по факту нанесения побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль в отношении заведомо несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.
Известно, что педагога уже уволили.