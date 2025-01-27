Учитель в Павлодаре воткнул своему ученику в спину шуруп

В Павлодаре учитель математики школы № 26 вызвал к доске ученика, и пока тот решал задачу, воткнул ребенку в спину шуруп. Об инциденте стало известно после того, как мальчик пожаловался на учителя своим родственникам, сообщает Zakon.kz.