Почти 10 миллионов похитили мошенники у жителей Иркутской области за три дня

За прошедшие три дня телефонные мошенники похитили у 12 жителей Приангарья почти 10 миллионов. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, самой частой схемой обмана остается предложение «подзаработать» на инвестициях.
68-летняя женщина из Усть-Илимска рассказала полицейским, что попалась на уловку «инвестора». Тот позвонил ей и предложил «приумножить» накопления. Целый месяц доверчивая сибирячка переводила деньги неизвестным, однако при попытке вывести заработанное, столкнулась с проблемой. Личный кабинет на «брокерской платформе» был заблокирован, а «менеджер» перестал выходить на связь. Так она лишилась 1,5 миллионов, по этой же схеме обманули еще пять человек, они потеряли 1,3 миллиона.
— От действий аферистов пострадали еще трое сибиряков, они доверились звонку от «правоохранителя». Одна из жертв — 62-летняя жительница Иркутска, в мессенджере она получила сообщения от «сотрудника спецслужб». Преступник рассказал о неизвестных, пытающихся похитить с ее банковского счета деньги. Для убедительности жертве отправили фальшивые документы об операциях по банковскому счету, — сообщили в ведомстве.
Доверившись звонившим, женщина переводила свои накопления на «безопасный счет», так потеряла более трех миллионов. А когда отправлять стало нечего, мошенники перестали выходить на связь. Еще трех человек обманули под видом продавцов торговой онлайн-площадки, «работников» Госуслуг, а также «близких родственников». Они потеряли 1,8 млн рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Иркутска отдала мошенникам 1,5 миллиона и едва не лишилась квартиры.