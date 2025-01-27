Почти 10 миллионов похитили мошенники у жителей Иркутской области за три дня

68-летняя женщина из Усть-Илимска рассказала полицейским, что попалась на уловку «инвестора». Тот позвонил ей и предложил «приумножить» накопления. Целый месяц доверчивая сибирячка переводила деньги неизвестным, однако при попытке вывести заработанное, столкнулась с проблемой. Личный кабинет на «брокерской платформе» был заблокирован, а «менеджер» перестал выходить на связь. Так она лишилась 1,5 миллионов, по этой же схеме обманули еще пять человек, они потеряли 1,3 миллиона.