На Дону под суд пойдут двое мужчин за похищение людей и вымогательство

Когда об этом узнали правоохранители, то в отношении мужчин завели уголовные дела по сталям «Незаконное лишение свободы», «Вымогательство», «Похищение человека» и «Грабеж».Уголовное дело направлено в Ростовский областной суд для рассмотрения по существу.