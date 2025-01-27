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На Дону под суд пойдут двое мужчин за похищение людей и вымогательство

В Ростовской области в суд направили уголовное дело о похищении людей и вымогательстве.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области под суд пойдут двое мужчин за похищение людей и вымогательство. Об этом сообщили в прокуратуре региона 27 января.

По версии следствия, обвиняемые находились в составе организованной группы. Они совершили похищения трех людей. Также мужчины угрожали и применяли настиле. Похищенных они удерживали в квартирах на территории Ростова. Предлогом похищения стали якобы денежные долги.

— В результате преступных действий злоумышленники получили от потерпевших и их родственников более 2,4 млн рублей, — говорится в сообщении ведомства.

Когда об этом узнали правоохранители, то в отношении мужчин завели уголовные дела по сталям «Незаконное лишение свободы», «Вымогательство», «Похищение человека» и «Грабеж».Уголовное дело направлено в Ростовский областной суд для рассмотрения по существу.