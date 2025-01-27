Семь автомобилей сгорели в ВКО

Спасатели подготовили ряд советов для водителей, чтобы избежать подобных ситуаций. В первую очередь ДЧС ВКО рекомендует всегда иметь в салоне огнетушитель.
«Важно следить за сроком годности, т.е. вовремя перезаряжать. Огнетушитель должен лежать в легкодоступном месте, не “на дне заваленного вещами багажника”. Чтобы время нужное для тушения огня, не тратить на поиски», — отметили в департаменте.
Если автомобиль загорелся в пути следования, советуют как можно быстрее остановиться, выключить зажигание и достать ключ из замка, а автомобиль поставить на «ручник». Всем выйти из салона и тут же позвонить по номеру «101» или «112».
«Откройте капот рычагом из салона, достаньте огнетушитель. Если из-под капота валит пламя или густой дым не нужно распахивать его — спровоцируете приток кислорода и мгновенное распространение огня. Сбейте пламя, направив раструб огнетушителя в образовавшуюся щель между капотом и радиаторной решеткой. Наденьте перчатки, откройте капот полностью и потушите пламя окончательно, снимите клеммы с аккумулятора для предотвращения повторного возгорания», — советуют спасатели.
ДЧС ВКО предупреждает, чтобы уберечь свой автомобиль от огня, необходимо тщательно следить за техническим состоянием машины, вовремя проходить техобслуживание. В зимний период не использовать для обогрева самодельные нагревательные приборы, тэны или паяльную лампу.