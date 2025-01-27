NBC: восточное побережье США вновь столкнулось с волной загадочных дронов

В ноябре и декабре 2024 года массовые наблюдения дронов в Нью-Йорке, Нью-Джерси и соседних штатах вызвали временное закрытие аэропортов, аресты и требования ужесточить контроль за воздушным пространством. После введения FAA временных ограничений на полеты дронов в декабре активность заметно снизилась. Однако с 19 января, когда ограничения были частично сняты, количество сообщений о дронах вновь начало расти, особенно в таких штатах, как Коннектикут, Нью-Джерси и Делавэр.