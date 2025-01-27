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NBC: восточное побережье США вновь столкнулось с волной загадочных дронов

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Новые случаи появления загадочных дронов вновь зафиксированы на северо-востоке США после того, как Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сняло временные ограничения на полеты. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Источник: РИА "Новости"

В ноябре и декабре 2024 года массовые наблюдения дронов в Нью-Йорке, Нью-Джерси и соседних штатах вызвали временное закрытие аэропортов, аресты и требования ужесточить контроль за воздушным пространством. После введения FAA временных ограничений на полеты дронов в декабре активность заметно снизилась. Однако с 19 января, когда ограничения были частично сняты, количество сообщений о дронах вновь начало расти, особенно в таких штатах, как Коннектикут, Нью-Джерси и Делавэр.

Согласно данным исследовательской компании Enigma Labs, с ноября по всей стране зарегистрировано 650 случаев, связанных с дронами, причем большинство из них приходится на северо-восток. В январе было зафиксировано 49 новых случаев в регионе, 14 из которых произошли после отмены запрета.