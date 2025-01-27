Житель Орши попался за опасные надписи на заборе по отпечаткам пальцев

Житель Орши пошел под суд за незаконные надписи на заборе, рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Витебской области.
Так, в милицию обратилась хозяйка частного дома, которая обнаружила на заборе со стороны улицы опасные надписи. Правоохранители при помощи судмедэкспертов вскоре установили нарушителя.
Надписи нанес 24-летний местный житель. Мужчина был вовлечен в наркобизнес, он оставлял на стенах домов, заборах и других местах надписи с предложениями купить психотропы.
Мужчину задержали, суд постановил обвинительный приговор.
Также житель Чечерска получил 5 лет, напав на милиционера, задержавшего его сестру.
Еще милиция сказала о сроке в 30 дней для владельцев брошенных авто в Беларуси.
Кроме того, под Могилевом таможенники изъяли у предпринимателя 17 тонн лосося без документов.