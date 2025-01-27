В Великобритании выявлен редкий случай заражения птичьим гриппом

Ранее у тяжело больного пациента в США обнаружили мутацию птичьего гриппа. Врачи установили, что последовательности вируса во взятых образцах отличаются от других известных, также были выявлены редкие изменения в структуре гена гемагглютинина. При этом изменения не были замечены в последовательностях вирусов, выделенных из образцов домашней птицы, собранных в районе проживания пациента.