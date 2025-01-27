В Ингушетии нашли подпольную майнинг-ферму из 334 устройств

С 1 января в десяти регионах России ввели запрет на майнинг криптовалют. Ограничения затронули Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Чечню, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. В Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае запрет будет действовать в пиковые периоды энергопотребления: с января по март в 2025 году и с ноября по март в последующие годы.