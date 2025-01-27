В Ярославле завели дело после избиения мужчины группой подростков

Ранее в местных СМИ появилась информация, что группа из 15 подростков избила молодого человека на автобусной остановке. По данным изданий, мужчину били ногами несколько минут, потерпевший потерял сознание.
«По указанию прокуратуры Ярославской области ОМВД по Ярославскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия) по факту причинения вреда здоровью местному жителю группой молодых людей. Информация о совершении преступления появилась в социальных сетях и средствах массовой информации», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел вечером 25 января на остановке общественного транспорта «Ярославский вернисаж». В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. Прокуратурой области поставлено на контроль расследование уголовного дела.