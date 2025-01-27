В Ярославле завели дело после избиения мужчины группой подростков

«По указанию прокуратуры Ярославской области ОМВД по Ярославскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия) по факту причинения вреда здоровью местному жителю группой молодых людей. Информация о совершении преступления появилась в социальных сетях и средствах массовой информации», — говорится в сообщении.