В баре в центре Перми мужчина с пистолетом грозился устроить стрельбу

Мужчина с пистолетом грозился устроить стрельбу в баре в центре Перми, сообщили сайту perm.aif.ru в ГУ МВД по Пермскому краю.
Сообщение об инциденте опубликовало сообщество «Мой город — Пермь» в соцсети «Вконтакте» 27 января. В нём говорится, что инцидент произошло в баре Sheamus. Утверждается, что нападавший находился в федеральном розыске. По данным «Мой город — Пермь», он пришёл со своим алкоголем и предлагал его сотрудникам заведения в качестве угощения. Когда персонал бара отказался, мужчина достал пневматический пистолет и заявил, что может открыть стрельбу.
В ГУ МВД по Пермскому краю сайту perm.aif.ru подтвердили факт инцидента, но частично. Информацию о том, что мужчина находился в федеральном розыске, в полиции опровергли.
Как пояснили perm.aif.ru в правоохранительных органах, инцидент произошёл 24 января.
«В полицию поступило сообщение о задержании группой немедленного реагирования охранной организации мужчины, у которого произошла конфликтная ситуация с персоналом одного из развлекательных заведений Перми», — рассказали perm.aif.ru в МВД.
После этого в заведение приехали сотрудники полиции.
«Там находился гражданин 1972 года рождения, у которого обнаружен нож и пневматический пистолет. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции. Установлено, что он не судим, в розыске за совершение преступлений не значится. Проводится проверка», — уточнили perm.aif.ru подробности инцидента в пермском баре в правоохранительных органах.