В баре в центре Перми мужчина с пистолетом грозился устроить стрельбу

Сообщение об инциденте опубликовало сообщество «Мой город — Пермь» в соцсети «Вконтакте» 27 января. В нём говорится, что инцидент произошло в баре Sheamus. Утверждается, что нападавший находился в федеральном розыске. По данным «Мой город — Пермь», он пришёл со своим алкоголем и предлагал его сотрудникам заведения в качестве угощения. Когда персонал бара отказался, мужчина достал пневматический пистолет и заявил, что может открыть стрельбу.