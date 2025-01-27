В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил женщину и девочку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло утром 27 января на улице Ченцова.
По предварительной информации ведомства, водитель за рулем автомобиля Mitsubishi Pajero Sport двигался по проезжей части. При повороте налево он сбил двух пешеходов — женщину и девочку. Известно, что они переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
— В результате ДТП пешеходы с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в региональном ведомстве.
Обстоятельства аварии устанавливаются.