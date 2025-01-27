Пожар охватил многоэтажное здание в турецкой провинции Анталья

Ранее, в ночь на 21 января, страшный пожар произошёл на турецком курорте Карталкая, где загорелся 12-этажный деревянный отель. По последним уточнённым данным число жертв составило 79 человек, более 50 постояльцев отеля пострадали. Сообщалось, что в пожаре сгорел известный местный телеведущий и вся его семья. По факту случившегося задержан владелец гостиницы и ещё несколько фигурантов дела. Хозяин сгоревшего отеля отказался признавать вину, перевалив её на сотрудников.