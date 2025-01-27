Бешеный медведь напал на мужчину, когда тот шел в магазин

Инцидент произошел в боро Джим-Торп, Пенсильвания. Молодой человек решил сходить в торговую точку, но по пути заметил черного медведя. На кадрах с места инцидента заметно, как пострадавший пытался уйти от хищника, но тот постоянно следовал за ним.