Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде задержали молодых людей, устроивших стрельбу возле ТЦ

Подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному 25 января 2025 года по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), проходят двое местных жителей, один из которых несовершеннолетний.

По данным следствия, в ночь на 17 января 2025 года молодые люди вместе с приятелями находились на улице Рокоссовского, напротив сетевого магазина.

Компания, развлекаясь под громкую музыку, передвигалась по парковке на покупательской телеге, стреляя в воздух из охолощенного пистолета и пугая выстрелами местных жителей. При этом все происходящее снималось на мобильный телефон.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью сбора и закрепления доказательственной базы.

Отмечается, что в ходе допроса и проверки показаний на месте молодые люди полностью признали свою вину.

Фигуранты задержаны, в суд подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, как уже сообщал ранее «МК в Волгограде», глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал представить отчет о ходе расследования инцидента с участием группы мужчин в Волгоградской области, которые совершили противоправные действия, а также поручил руководителю регионального СУ СК доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

СК