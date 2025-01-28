В Волгограде задержали молодых людей, устроивших стрельбу возле ТЦ

Напомним, как уже сообщал ранее «МК в Волгограде», глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал представить отчет о ходе расследования инцидента с участием группы мужчин в Волгоградской области, которые совершили противоправные действия, а также поручил руководителю регионального СУ СК доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.