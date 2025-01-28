В Волгограде задержали молодых людей, устроивших стрельбу возле ТЦ

По данным следствия, в ночь на 17 января 2025 года молодые люди вместе с приятелями находились на улице Рокоссовского, напротив сетевого магазина.
Компания, развлекаясь под громкую музыку, передвигалась по парковке на покупательской телеге, стреляя в воздух из охолощенного пистолета и пугая выстрелами местных жителей. При этом все происходящее снималось на мобильный телефон.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью сбора и закрепления доказательственной базы.
Отмечается, что в ходе допроса и проверки показаний на месте молодые люди полностью признали свою вину.
Фигуранты задержаны, в суд подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения.
Напомним, как уже сообщал ранее «МК в Волгограде», глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал представить отчет о ходе расследования инцидента с участием группы мужчин в Волгоградской области, которые совершили противоправные действия, а также поручил руководителю регионального СУ СК доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.