На «Волгонефти-239» завершили очистку от остатков мазута

«Финальная очистка танков и отсеков кормовой части танкера “Волгонефть-239” от мазута полностью завершена. Битумовозы перекачали и вывезли точечные остатки и смеси нефтепродуктов», — говорится в заявлении.
Уточняется, что следующим этапом станет утилизация кормы судна. Сейчас идет подготовка и разработка необходимой документации.
В минувшую субботу вице-премьер Виталий Савельев заявил, что специалисты Морспасслужбы завершили откачку мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239» раньше запланированного срока.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть-239», на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос «Волгонефти-212».
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.