На «Волгонефти-239» завершили очистку от остатков мазута

Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.