В Аланье потушили пожар в строящемся здании

«Погибших нет. По информации, которую мы получили от него, на этом строительстве работает бригада из 200 человек в день… Это не отель, а строительная площадка. Здесь никто не останавливается и не живет, только рабочие. Пожар начался от источника во время проведения работ, распространился из-за возгорания волокнистых материалов под ним и был ликвидирован за два часа работы», — отметил он.