В Аланье потушили пожар в строящемся здании

Ранее в понедельник телеканал A Haber сообщил, что пожар вспыхнул в одном из многоэтажных зданий в Аланье, он вызвал панику среди жителей. Телеканал CNN Türk уточнил, что речь о строящемся здании отеля, на месте находятся рабочие.
По словам представителя властей региона, пожар начался в строящемся здании отеля около 17.00 (совпадает с мск).
«Было спасено 4 человека… Раньше это место использовалось как гостиница и резиденция. Его переоборудовали в отель и проводили ремонт. Это 10-этажное здание. Он состоит из двух блоков, огонь распространился на оба блока. От дыма пострадали только 3 человека, они здоровы. Угрозы зданиям вокруг пожара и эвакуации нет», — приводит агентство слова Уркмезера.
По его словам, пожарным удалось потушить огонь «после двух часов интенсивной работы».
«Погибших нет. По информации, которую мы получили от него, на этом строительстве работает бригада из 200 человек в день… Это не отель, а строительная площадка. Здесь никто не останавливается и не живет, только рабочие. Пожар начался от источника во время проведения работ, распространился из-за возгорания волокнистых материалов под ним и был ликвидирован за два часа работы», — отметил он.