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ЖК «Новое Внуково» остался без электричества из-за аварии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Электричество отсутствует во всем квартале Новое Внуково в Марушкинском районе Москвы из-за аварии на внешних электросетях. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новости ЖК “Новое Внуково”».

Источник: Reuters

«В связи с аварией на внешних сетях 27 января с 22:20 отключено электричество во всем жилом комплексе. Оперативная бригада уже приступила к устранению неполадок. После окончания работ электроснабжение будет полностью восстановлено», — говорится в сообщении.

ЖКХ