«В связи с аварией на внешних сетях 27 января с 22:20 отключено электричество во всем жилом комплексе. Оперативная бригада уже приступила к устранению неполадок. После окончания работ электроснабжение будет полностью восстановлено», — говорится в сообщении.
ЖК «Новое Внуково» остался без электричества из-за аварии
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Электричество отсутствует во всем квартале Новое Внуково в Марушкинском районе Москвы из-за аварии на внешних электросетях. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новости ЖК “Новое Внуково”».