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В КБР женщина и ее шестилетний сын погибли от отравления угарным газом

НАЛЬЧИК, 27 янв — РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту гибели женщины и ее шестилетнего сына от отравления угарным газом в Терском районе республики, сообщило СУ СК РФ по региону.

Источник: © РИА Новости

«По предварительным данным, около 22 часов 27 января в частном домовладении в городе Тереке были обнаружены тела женщины 1992 года рождения и ее шестилетнего сына с признаками отравления угарным газом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время осмотра места происшествия следователи обнаружили признаки неисправности системы дымохода и вентиляции.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Назначено проведение комплекса судебных экспертиз», — добавили в ведомстве.

СК