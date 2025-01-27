В КБР женщина и ее шестилетний сын погибли от отравления угарным газом

«По предварительным данным, около 22 часов 27 января в частном домовладении в городе Тереке были обнаружены тела женщины 1992 года рождения и ее шестилетнего сына с признаками отравления угарным газом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время осмотра места происшествия следователи обнаружили признаки неисправности системы дымохода и вентиляции.
«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Назначено проведение комплекса судебных экспертиз», — добавили в ведомстве.