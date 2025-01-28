Пилоты сообщили о загадочном объекте в небе над Стамбулом

«Уже двое суток бортовая система предупреждения столкновений в воздухе (TCAS) подает сигналы угрозы пилотам, использующим аэропорт имени Сабихи Гёкчен. Пилоты в свою очередь сообщают об этом диспетчерам аэропорта», — говорится в материале.
Некоторые пилоты предположили, что сигнал тревоги может быть вызван присутствием БПЛА или кораблей, однако широкомасштабные проверки, проведенные береговой охраной, а также рядом других служб в воздухе и на суше не выявили никаких признаков угрозы.
Агентство приводит расшифровку переговоров пилотов одного из лайнеров с диспетчерской вышкой. Диспетчеры отмечают, что о загадочной угрозе сообщают подряд несколько экипажей, при этом причиной может быть некий корабль, однако проверки ни к чему не привели. Пилоты в свою очередь сообщают, что получили сигнал системы TCAS о некоем объекте на высоте ниже 500 футов (150 метров).