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Пилоты сообщили о загадочном объекте в небе над Стамбулом

СТАМБУЛ, 27 янв — РИА Новости. Пилоты самолетов при вылете из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен на востоке города и посадке в нем уже двое суток сообщают о некоем объекте, об угрозе столкновения с которым предупреждают системы на борту, сообщило агентство DHA.

Источник: © РИА Новости

«Уже двое суток бортовая система предупреждения столкновений в воздухе (TCAS) подает сигналы угрозы пилотам, использующим аэропорт имени Сабихи Гёкчен. Пилоты в свою очередь сообщают об этом диспетчерам аэропорта», — говорится в материале.

Некоторые пилоты предположили, что сигнал тревоги может быть вызван присутствием БПЛА или кораблей, однако широкомасштабные проверки, проведенные береговой охраной, а также рядом других служб в воздухе и на суше не выявили никаких признаков угрозы.

Агентство приводит расшифровку переговоров пилотов одного из лайнеров с диспетчерской вышкой. Диспетчеры отмечают, что о загадочной угрозе сообщают подряд несколько экипажей, при этом причиной может быть некий корабль, однако проверки ни к чему не привели. Пилоты в свою очередь сообщают, что получили сигнал системы TCAS о некоем объекте на высоте ниже 500 футов (150 метров).