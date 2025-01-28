В Киеве снесли памятник советскому физиологу академику Ивану Павлову

«Хотя его научные достижения значительны, его образ ассоциируется с имперской идеологией. Демонтированный объект находится на специальной площадке для имущества без владельца. Позже он будет передан в Государственный музей авиации Украины имени А. К. Антонова, где собираются другие убранные экспонаты», — говорится в заявлении департамента.