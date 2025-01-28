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В Киеве снесли памятник советскому физиологу академику Ивану Павлову

В Киеве демонтировали памятник советскому физиологу, академику и лауреату Нобелевской премии Ивану Павлову. Монумент стоял около Александровской больницы. Об этом сообщил столичный департамент контроля территории.

Источник: Life.ru

«Хотя его научные достижения значительны, его образ ассоциируется с имперской идеологией. Демонтированный объект находится на специальной площадке для имущества без владельца. Позже он будет передан в Государственный музей авиации Украины имени А. К. Антонова, где собираются другие убранные экспонаты», — говорится в заявлении департамента.

Согласно информации украинских властей, в Киеве продолжается процесс «дерусификации и очистки публичных пространств от объектов, имеющих связь с российскими личностями». Всего до конца января 2025 года в Киеве убрали 118 таких объектов.

Напомним, что жители Одессы в середине января провели акцию у здания городского совета с просьбой восстановить снятый ранее памятник артисту и поэту Владимиру Высоцкому. Этот монумент был демонтирован в конце декабря.