В Киеве снесли памятник советскому физиологу академику Ивану Павлову

«Хотя его научные достижения значительны, его образ ассоциируется с имперской идеологией. Демонтированный объект находится на специальной площадке для имущества без владельца. Позже он будет передан в Государственный музей авиации Украины имени А. К. Антонова, где собираются другие убранные экспонаты», — говорится в заявлении департамента.
Согласно информации украинских властей, в Киеве продолжается процесс «дерусификации и очистки публичных пространств от объектов, имеющих связь с российскими личностями». Всего до конца января 2025 года в Киеве убрали 118 таких объектов.
Напомним, что жители Одессы в середине января провели акцию у здания городского совета с просьбой восстановить снятый ранее памятник артисту и поэту Владимиру Высоцкому. Этот монумент был демонтирован в конце декабря.