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В США двух украинцев приговорили к 15 годам тюрьмы за отмывание денег

ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. В США двух граждан Украины приговорили к 15 годам тюремного заключения и обязали выплатить штраф на более 20 миллионов долларов за мошенничество и отмывание денег с целью неуплаты налогов, заявил в понедельник американский минюст.

Источник: © РИА Новости

«Двое граждан Украины, которые были экстрадированы из Королевства Таиланд в США в сентябре 2024 года, сегодня были приговорены по обвинениям, связанным с компаниями по подбору персонала, которыми они управляли во Флориде. Олег Олейник и Александр Юрчик были приговорены к 15 годам лишения свободы каждый за сговор с целью мошенничества в отношении США и сговор с целью отмывания денег», — говорится в заявлении ведомства.

Злоумышленники через управляемые ими компании в южной Флориде содействовали нелегальному трудоустройству иностранцев в США, что привело к недоплате налогов на 25 миллионов долларов, согласно минюсту.

Двое украинцев являются последними обвиняемыми в операции правоохранительных органов RoomKey в южной Флориде, направленной на выявление нелегального трудоустройства и неуплаты налогов, преимущественно в сфере гостеприимства.