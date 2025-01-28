В США двух украинцев приговорили к 15 годам тюрьмы за отмывание денег

«Двое граждан Украины, которые были экстрадированы из Королевства Таиланд в США в сентябре 2024 года, сегодня были приговорены по обвинениям, связанным с компаниями по подбору персонала, которыми они управляли во Флориде. Олег Олейник и Александр Юрчик были приговорены к 15 годам лишения свободы каждый за сговор с целью мошенничества в отношении США и сговор с целью отмывания денег», — говорится в заявлении ведомства.