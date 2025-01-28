В Киеве замаскировали производство дронов под доставку пиццы

Мастерские, где собираются дроны, расположены в жилых районах. Этот подход направлен на минимизацию недовольства местных жителей по поводу того, что их дома могут стать мишенью для атак вооруженных сил Российской Федерации. Маскировка помогает скрыть истинное назначение деятельности в этих помещениях и предотвратить потенциальные конфликты с населением.