В Великобритании зафиксировали редкий случай заражения человека птичьим гриппом

В свою очередь россиянам стоит побеспокоиться о защите от свиного гриппа, также известного, как штамм гриппа А. Как ранее сообщал Life.ru, именно эта болезнь сейчас преобладает в нашей стране. Впрочем, в наши дни свиной грипп уже не представляет такой серьёзной угрозы для жизни и здоровья, как это было в 2009 году, когда он только появился.