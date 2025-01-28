У экс-менеджера «Газпрома» конфискуют заводы в России

Генпрокуратура РФ потребовала обратить в государственную собственность 100% акций восьми компаний, связанных с одной из крупнейших химических предприятий Башкортостана — ООО «Газпром нефтехим Салават». Об этом пишет «Коммерсант».
По данным надзорного ведомства, бенефициаром этих организаций является Алексей Митюшов, экс-глава «Газпром энерго», который был объявлен в розыск в 2023 году по обвинениям в хищениях средств. Митюшов, являясь гражданином Литвы и обладателем вида на жительство в Испании, согласно истцу, установил иностранный контроль над стратегически важными для страны предприятиями в нарушение российского законодательства.
В иске, поступившем от заместителя генпрокурора Игоря Ткачева, названы ответчики, среди которых сам Митюшов и его аффилированные компании — «Меркури кэпитал траст» и ООО «Корпоративный центр». Также в документе указаны третьи лица, такие как ФАС, Центробанк и 11 юридических лиц, среди которых ООО «Газпром нефтехим Салават» и восемь компаний, обеспечивающих его деятельность, включая «Салаватнефтемаш» и «Салаватский катализаторный завод».
Генпрокуратура утверждает, что Митюшов начал скупку акций с 2007 по 2012 год, когда находился на должности директора «Газпром энерго» и пользовался секретной информацией, касающейся финансовой и хозяйственной деятельности ПАО. В случае подтверждения нарушений его сделки будут признаны недействительными, и государство потребует вернуть акции стратегически важных предприятий.
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