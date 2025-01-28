Петербурженка вышла замуж за иностранца ради 10 тысяч рублей

— Супруга пояснила, что отношения в паре фактически отсутствовали, в одной квартире она с мужем не проживала, совместного хозяйства пара не вела, о личности супруга ей ничего не известно, виделись молодожены только во Дворце бракосочетания, — объяснили ситуацию в прокуратуре перед тем, как аннулировать брак.