Петербурженка вышла замуж за иностранца ради 10 тысяч рублей

Мигранту аннулировали разрешение на временное проживание в России. Он его получил, оформив фиктивный брак с одной из петербурженок. На это согласилась 36-летняя женщина, которой иностранец заплатил десять тысяч рублей. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.
— Супруга пояснила, что отношения в паре фактически отсутствовали, в одной квартире она с мужем не проживала, совместного хозяйства пара не вела, о личности супруга ей ничего не известно, виделись молодожены только во Дворце бракосочетания, — объяснили ситуацию в прокуратуре перед тем, как аннулировать брак.
К счастью женщины, суд удовлетворил исковое заявление и признал брак недействительным. Что касается иностранца, его разрешение на временное проживание аннулировали.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что суд запретил двум собакам ходить по кухне и коридору коммуналки в Северной столице. На животных пожаловался сосед владельца псов.