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Петербурженка вышла замуж за иностранца ради 10 тысяч рублей

Но виделись они только во время росписи в Дворце бракосочетания.

Источник: Комсомольская правда

Мигранту аннулировали разрешение на временное проживание в России. Он его получил, оформив фиктивный брак с одной из петербурженок. На это согласилась 36-летняя женщина, которой иностранец заплатил десять тысяч рублей. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

— Супруга пояснила, что отношения в паре фактически отсутствовали, в одной квартире она с мужем не проживала, совместного хозяйства пара не вела, о личности супруга ей ничего не известно, виделись молодожены только во Дворце бракосочетания, — объяснили ситуацию в прокуратуре перед тем, как аннулировать брак.

К счастью женщины, суд удовлетворил исковое заявление и признал брак недействительным. Что касается иностранца, его разрешение на временное проживание аннулировали.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что суд запретил двум собакам ходить по кухне и коридору коммуналки в Северной столице. На животных пожаловался сосед владельца псов.

Прокуратура