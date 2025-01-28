На Кубани очистили от мазута кормовую часть танкера «Волгонефть-239»

Напоминаем, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошли крушения двух танкеров, что вызвало разлив мазута в море. Погибли птицы и морские обитатели. Затем мазутная волна достигла берегов Кубани и Крыма. Самая критическая ситуация — у порта Тамань.