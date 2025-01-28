Один человек погиб в результате пожара в Петропавловске-Камчатском

Ранее в этот же день сообщалось, что два человека погибли в результате пожара на юге Москвы. Предварительно было установлено, что возгорание произошло в квартире жилого дома, расположенного на улице Михневской. Для установления обстоятельств случившегося будут назначены экспертизы.