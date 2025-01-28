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Один человек погиб в результате пожара в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском в результате возгорания в квартире жилого дома, причиной которого стал непотушенный окурок, погиб один человек. Об этом 27 января сообщили в МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«В Петропавловске-Камчатском в пятиэтажке загорелась квартира. К сожалению, один человек погиб», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, самостоятельно покинуть здание жильцам не удалось. Специалисты эвакуировали 11 человек.

Ранее в этот же день сообщалось, что два человека погибли в результате пожара на юге Москвы. Предварительно было установлено, что возгорание произошло в квартире жилого дома, расположенного на улице Михневской. Для установления обстоятельств случившегося будут назначены экспертизы.

МЧС
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