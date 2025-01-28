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Бывший сотрудник больницы похитил медоборудование на 16 млн тенге в Акмолинской области

По данному факту начато досудебное расследование.

Акмолинские полицейские раскрыли кражу дорогостоящего медицинского оборудования и напомнили о мерах безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции Кокшетау поступило заявление от руководства медицинского учреждения областного центра о хищении имущества. Сумма ущерба составила 16 миллионов тенге.

В ходе оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что кражу совершил бывший сотрудник больницы. Дождавшись удобного момента, он похитил кислородные баллоны, СМГ и рентген-аппаратуру, после чего вывез все на автомобиле.

Полицейские напоминают руководителям организаций о необходимости усиления мер безопасности: регулярной проверки доступа к материальным ценностям, контроля за перемещением оборудования и работы систем видеонаблюдения.