На границе США и Мексики произошла перестрелка с участием пограничников

На границе между США и Мексикой произошла перестрелка, о чем сообщает телеканал Fox News.
Инцидент имел место в Техасе, когда, как предполагается, член наркокартеля открыл огонь по пограничникам, в то время как группа нелегальных мигрантов пыталась переплыть реку, разделяющую две страны.
В ответ на обстрел патрульные силы открыли огонь, и мигрантам не удалось попасть на территорию Соединенных Штатов. По имеющимся данным, никто из участников инцидента не пострадал.
Ранее сообщалось, что тысячи военнослужащих США будут дополнительно направлены на южную границу с Мексикой в ближайшие два дня по указанию Трампа, который поручил усилить военное присутствие в этом районе.