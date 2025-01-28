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На границе США и Мексики произошла перестрелка с участием пограничников

Никто из участников инцидента не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

На границе между США и Мексикой произошла перестрелка, о чем сообщает телеканал Fox News.

Инцидент имел место в Техасе, когда, как предполагается, член наркокартеля открыл огонь по пограничникам, в то время как группа нелегальных мигрантов пыталась переплыть реку, разделяющую две страны.

В ответ на обстрел патрульные силы открыли огонь, и мигрантам не удалось попасть на территорию Соединенных Штатов. По имеющимся данным, никто из участников инцидента не пострадал.

Ранее сообщалось, что тысячи военнослужащих США будут дополнительно направлены на южную границу с Мексикой в ближайшие два дня по указанию Трампа, который поручил усилить военное присутствие в этом районе.