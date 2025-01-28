В Индиане застрелили одного из помилованных Трампом

По данным полиции, у погибшего Мэтью Шаттла при себе было оружие, но повод для начала стрельбы на данный момент остается неясным. В 2023 году мужчина был приговорён к шести месяцам лишения свободы после того, как признал свою вину за проникновение в Капитолий. До этого он уже отбывал наказание в тюрьме за нарушение правил дорожного движения. Шериф округа Джаспер Патрик Уильямсон для обеспечения полной прозрачности обратился в полицию штата Индиана с просьбой провести расследование в отношении офицера, причастного к стрельбе.