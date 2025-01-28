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«Воронцовские бани» загорелись в Москве

Пожар произошел в «Воронцовских банях» в столице. Об этом во вторник, 28 января, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах города.

Бани находятся в Воронцовском переулке, 5/7.

— Персонал эвакуировали, — уточнил источник «ВМ».

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар в хозяйственных помещениях.

Стройматериалы загорелись на строительной площадке в Можайском районе на западе Москвы. Об этом 27 января «Вечерней Москве» сообщил источник в оперативных службах города. Возгорание произошло на Рябиновой улице.

Пожар на нежилом объекте также произошел 15 января. Огонь охватил 600 квадратных метров ангара в Варшавском проезде. На место происшествия экстренно прибыли сотрудники оперативных служб.

пожары
МЧС