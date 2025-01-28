Осужденный по делу Дугиной узнал «свою работу» из новостей

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец, философ Александр Дугин. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы. Басманный суд Москвы заочно арестовал Вовк на два месяца и объявил в международный розыск в начале ноября 2022 года.