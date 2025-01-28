Двухэтажный деревянный дом горел утром в Хабаровске

На улице Двойная в Хабаровске рано утром загорелся частный дом. Огнем охватило двухэтажное деревянное здание, пострадала хозяйка дома. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сообщение о пожаре в частном доме поступило в 5 утра. На момент прибытия пожарных огонь полностью охватил строение.
«Внутри здания выгорели два газовых баллона. Хозяйка дома получила ушибы и ссадины, но от госпитализации отказалась», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пожарные боролись с огнем около пяти часов. Специалисты Госпожнадзора устанавливают причину происшествия.