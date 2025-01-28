Члены мексиканского картеля открыли огонь по американским военным на границе с США

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий незаконным мигрантам пересекать мексиканскую границу с США. Глава Белого дома также ограничил права людей, проникших нелегально через южную границу, на пребывание в Штатах в поисках убежища. Позже стало известно, что американский лидер планирует отправить примерно 10 тысяч солдат к границе с Мексикой.