Члены мексиканского картеля открыли огонь по американским военным на границе с США

Граница США с Мексикой. Видео © Х / Jorge Ventura Media.
По данным СМИ, один из предполагаемых участников наркокартеля начал стрелять в сторону американских пограничников, чтобы прикрыть нелегалов. Патрульные открыли ответный огонь, сорвав попытку проникновения мигрантов в страну. В результате перестрелки никто не пострадал.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий незаконным мигрантам пересекать мексиканскую границу с США. Глава Белого дома также ограничил права людей, проникших нелегально через южную границу, на пребывание в Штатах в поисках убежища. Позже стало известно, что американский лидер планирует отправить примерно 10 тысяч солдат к границе с Мексикой.