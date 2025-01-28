В Тикси устраняют аварию на водоводе

По информации министерства ЖКХ и энергетики региона, в ночное время были перебои в работе вспомогательного оборудования для подачи воды. После улучшения погодных условий в поселке включат резервную нитку водоснабжения до основного водовода. Пока воду для жителей доставляют с озера Мелкое.