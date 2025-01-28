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В Тикси устраняют аварию на водоводе

ЯКУТСК, 28 янв — РИА Новости. Коммунальщики устраняют аварию в якутском Тикси, где из-за пурги замерз основной водовод, до улучшения погоды жителей обеспечат водой с озера, сообщает оперативный штаб республики.

Источник: © РИА Новости

«В поселке Тикси Булунского района во время пурги замерз основной водовод, ведущий до перекачивающей станции. При этом водоснабжение и теплоснабжение осуществляются в штатном режиме», — информирует оперштаб.

По информации министерства ЖКХ и энергетики региона, в ночное время были перебои в работе вспомогательного оборудования для подачи воды. После улучшения погодных условий в поселке включат резервную нитку водоснабжения до основного водовода. Пока воду для жителей доставляют с озера Мелкое.

«Дорожники расчищают пути для ремонтных работ. Тем временем “Сахаэнерго” устранена причина технологического нарушения в работе линии электропередачи. Остаются проблемы со связью. С 24 января из-за сильного ветра женщины в Тикси не работают, а занятия в школах и детсадах были отменены», — приводятся слова министра ЖКХ и энергетики Вячеслава Емельянова.

По данным оперштаба, на побережье Булунского района бушует пурга, видимость ухудшилась до менее 100 метров.

ЖКХ