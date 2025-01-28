Омские полицейские задержали двух иностранцев-наркокурьеров

Осенью 2024 года 27-летний и 20-летний мужчин приехали в Омск и оформили документы, чтобы легально работать на стройке. В сфере строительства приятели трудились недолго. Они решили заняться незаконным бизнесом. Каждый из них связался с куратором, арендовал квартиру и начал расфасовывать партии синтетических наркотиков. Готовые свертки они раскладывали по тайникам-закладкам, откуда их забирали конечные потребители.