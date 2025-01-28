Омские полицейские задержали двух иностранцев-наркокурьеров

Двое иностранцев выбрали работу наркокурьером вместо труда на стройке и стали фигурантами уголовного дела о попытке сбыта наркотиков. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Осенью 2024 года 27-летний и 20-летний мужчин приехали в Омск и оформили документы, чтобы легально работать на стройке. В сфере строительства приятели трудились недолго. Они решили заняться незаконным бизнесом. Каждый из них связался с куратором, арендовал квартиру и начал расфасовывать партии синтетических наркотиков. Готовые свертки они раскладывали по тайникам-закладкам, откуда их забирали конечные потребители.
Когда приятели поехали делать очередной тайник в селе Пушкино Омской района, их задержали полицейские. При досмотре у 27-летнего фигуранта дела изъяли 20 граммов производного N-метилэфедрона, у его 20-летнего подельника — 50 граммов такого же вещества и закладки массой 160 граммов.
При обыске в арендуемых квартирах сотрудники полиции обнаружили и изъяли в общей сложности 700 граммов синтетических наркотиков, упаковочные пакеты и банковские карты.
По словам старшего из мужчин, стать наркокурьером его побудили крупные долги, которые якобы появились из-за неудачи в бизнесе. Он также признался, что за все время нелегальной работы успел получить всего лишь 150 тысяч рублей.
В отношении иностранцев завели уголовные дела о покушении на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах. По ходатайству следствия мужчин взяли под стражу.
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