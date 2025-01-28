Избиение мужчины толпой мигрантов расследует полиция Владивостока

Об инциденте рассказали представители народной дружины «Добрые», призвав компетентные органы провести проверку, установить личности нападавших и привлечь их к ответственности, сообщает ИА DEITA.RU. Полиция Владивостока обратила внимание на эту публикацию и начала действовать.
Официальной информации об инциденте пока немного: полиция лишь информирует, что обстоятельства инцидента в Ленинском районе устанавливаются, по результатам проверки и выяснения обстоятельств будет принято законное и обоснованное решение.
Ранее в Приморском крае было возбуждено уголовное дело в отношении мигранта, пристававшего к пассажирке такси по пути из посёлка Липовцы во Владивосток. Причём подозреваемый иностранец был не таксистом, а его приятелем: шофёр, забрав клиентку из пункта отправления, решил подвезти ещё и земляка, которому тоже нужно было ехать в ту же сторону.