Избиение мужчины толпой мигрантов расследует полиция Владивостока

Ранее в Приморском крае было возбуждено уголовное дело в отношении мигранта, пристававшего к пассажирке такси по пути из посёлка Липовцы во Владивосток. Причём подозреваемый иностранец был не таксистом, а его приятелем: шофёр, забрав клиентку из пункта отправления, решил подвезти ещё и земляка, которому тоже нужно было ехать в ту же сторону.