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Избиение мужчины толпой мигрантов расследует полиция Владивостока

В социальных сетях распространили видеозапись с массовой дракой в районе площади Луговой во Владивостоке. Как пояснил очевидец, снявший видео, инцидент произошёл около 21:30 в минувшую субботу, 25 января. Конфликт якобы произошёл из-за девушки: ей оказывал навязчивые знаки внимания мигрант из Средней Азии, за девушку вступился прохожий (местный житель), а иностранец начал кидаться на него с ножом, а затем позвал на помощь земляков, которые толпой кинулись на молодого человека.

Источник: ДЕЙТА

Об инциденте рассказали представители народной дружины «Добрые», призвав компетентные органы провести проверку, установить личности нападавших и привлечь их к ответственности, сообщает ИА DEITA.RU. Полиция Владивостока обратила внимание на эту публикацию и начала действовать.

Официальной информации об инциденте пока немного: полиция лишь информирует, что обстоятельства инцидента в Ленинском районе устанавливаются, по результатам проверки и выяснения обстоятельств будет принято законное и обоснованное решение.

Ранее в Приморском крае было возбуждено уголовное дело в отношении мигранта, пристававшего к пассажирке такси по пути из посёлка Липовцы во Владивосток. Причём подозреваемый иностранец был не таксистом, а его приятелем: шофёр, забрав клиентку из пункта отправления, решил подвезти ещё и земляка, которому тоже нужно было ехать в ту же сторону.