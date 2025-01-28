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В США двух украинцев приговорили к 15 годам тюрьмы за отмывание денег

Граждане Украины были экстрадированы из Таиланда в США в сентябре 2024 года.

Источник: Аргументы и факты

В Соединенных Штатах двое граждан Украины были приговорены к 15 годам тюремного заключения и обязаны выплатить штраф в размере более 20 миллионов долларов за мошенничество и отмывание денег с целью сокращения налоговых выплат. Об этом в понедельник сообщило американское министерство юстиции.

Олег Олейник и Александр Юрчик были экстрадированы из Таиланда в США в сентябре 2024 года и признаны виновными в сговоре на мошенничество против США и отмывании денег в ходе управления своими компаниями по подбору персонала во Флориде.

По данным министерства, они использовали свои предприятия для содействия нелегальному трудоустройству иностранных граждан, что привело к недоплате налогов в размере 25 миллионов долларов.

Ранее полиция Германии арестовала гражданина Украины по подозрению в трех попытках поджога общежития, в котором он сам и проживал. За неделю в общежитии для беженцев в Аалене произошло три пожара.