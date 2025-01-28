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Квартира двухквартирного дома внезапно загорелась в Исилькуле

Пламя охватило дом на площади 30 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Днем в понедельник, 27 января, в Исилькуле загорелась квартира в двухквартирном доме. На месте работали восемь спасателей. Детали произошедшего рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Пожар вспыхнул в одной из квартир дома около 15:00. К моменту прибытия спасателей полыхали внутренняя отделка дома и потолочные перекрытия на площади 30 кв.м. В ликвидации пламени были задействованы восемь сотрудников МЧС и три единицы техники. Время ликвидации открытого горения — 16:10.

Что стало причиной возгорания в доме, сейчас устанавливают дознаватели МЧС. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что при пожаре в квартире трехэтажного многоквартирного дома в селе Лукьяновка Одесского района было обнаружено тело мужчины.