Квартира двухквартирного дома внезапно загорелась в Исилькуле

Пожар вспыхнул в одной из квартир дома около 15:00. К моменту прибытия спасателей полыхали внутренняя отделка дома и потолочные перекрытия на площади 30 кв.м. В ликвидации пламени были задействованы восемь сотрудников МЧС и три единицы техники. Время ликвидации открытого горения — 16:10.