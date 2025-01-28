В Иланском и Заозерном огонь повредил два дома

Пожарные потушили девять серьезных возгораний в Красноярском крае за сутки. Две семьи остались без крыши над головой.
В Заозерном огонь охватил кровлю и стены жилища на площади 72 квадратных метра. Хозяев дома не было. С пламенем боролись десять сотрудников МЧС с помощью трех единиц техники. Предварительно, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки.
В Иланском сгорел дом из-за неправильной топки печи. В МЧС напомнили, что нельзя оставлять ее без присмотра, пока не прогорят дрова, и допускать перекал. К счастью, хозяева успели выйти на улицу до того момента, как жилище оказалось в огне. Возгорание на площади 66 квадратных метров тушили семь пожарных, используя две единицы спецтехники.